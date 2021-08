Traffico da bollino rosso: via al secondo weekend di controesodo. Anas: «Si prevede flusso consistente»

Al via il secondo fine settimana di rientro dalle vacanze. A partire dal pomeriggio di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è infatti previsto un incremento di traffico per il controesodo verso i grandi centri urbani e le regioni del Nord, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e per i numerosi spostamenti locali.

«Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico - rende noto l'Anas -in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Domani sabato 28 agosto dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 29 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 12:41

