Professore universitario di economia arrestato: era un trafficante di droga

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno arrestato Dritan Shoraj, 47enne, di origini albanesi, colpito da mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte di Appello lagunare poiché condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione come responsabile e organizzatore dell'importazione di centinaia di chilogrammi di hashish e marijuana negli anni tra il 1998 ed il 2000. L'arresto è scattato al termine di una complessa indagine, resa possibile grazie anche alla collaborazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale e della Polizia Albanese.



Shoraj era ricercato nell'ambito dell'indagine «Pineta», svolta negli anni 1998-2000, che aveva portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale italo-albanese e nordafricana ed alla condanna di 128 persone, tutte specializzate nell'importazione, traffico e spaccio al dettaglio della droga nelle località turistiche del Nordest. Il suo ruolo nell'organizzazione, in particolare, era quello di provvedere al reperimento dello stupefacente in Albania e di organizzare il trasporto via mare nel territorio italiano. È stato individuato nella nuova veste di professore universitario di Economia presso l'ateneo albanese. Dopo le manette è stato portato nel carcere di Tirana in attesa delle procedure di estradizione.

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57