Crede che la fidanzata lo tradisca, accoltella un 34enne per gelosia

Crede che la sua fidanzata l’abbia tradito con due ragazzi e fissa con loro un appuntamento chiarificatore. Ma all’incontro ne accoltella uno. Un maceratese di 32 anni è accusato di lesioni aggravate, minacce e porto di arma in luogo pubblico. I fatti contestati risalgono alla sera del 16 luglio del 2017 a San Severino Marche.



I carabinieri della locale stazione si precipitarono in un'area di servizio nella frazione Taccoli dopo aver ricevuto una segnalazione circa una lite tra ragazzi. Erano da poco passate le 23. Sul posto i militari trovarono tre ragazzi, due uomini e una donna, uno di loro era stato appena ferito ad una gamba da un trentenne armato di due coltelli. Erano stati gli stessi ragazzi a riferire chi fosse l'aggressore e a ricostruire il contesto in cui era maturata l'aggressione. Ultimo aggiornamento: 16:29