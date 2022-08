Tradimento in diretta mentre giocano a Basket: «Lo sapevo, lui stasera muore». Il video diventa virale su TikTok

Il tradimento, si sa, è difficile da accettare. Ma quello che è accaduto a una coppia di ragazzi di Catania e pubblicato su TikTok, ha davvero dell'incredibile e il video è diventato subito virale. Claudio sta giocando a Basket al campetto con la sua ragazza, quando delle grida attirano la loro attenzione. «Lo sapevo», si sente in lontananza a squarciagola, «Lui stasera muore». I due giovani sono testimoni della scoperta di un tradimento.

Le grida del tradito

«Lui stasera muore». È questo il grido ripetuto che Claudio e la ragazza sentono attoniti. Mentre stanno giocando a basket scoprono un tradimento. «Lui stasera muore», si sente dire da lontano da un uomo a una donna. Il video, pubblicato su Tiktok, è subito diventato virale raggiungendo quasi 3 milioni di visualizzazioni.

Il video

Claudio registra mentre si diverte con la ragazza a giocare a basket. Il cellulare è posizionato sotto il canestro, in modo che li inquadri. Ma, all'improvviso, l'inaspettato. In lontananza arriva un grido a pieni polmoni: Lo sapevo. La voce dell'uomo irrompe nel video e i due smettono di giocare a basket, colpiti dalle grida piene di rabbia. A quel punto la fidanzata intuisce che è successo qualcosa tra una coppia. «Ok, lei l'ha tradito», dice al fidanzato. Poi si sente il rombo di una moto e l'uomo che dice ancora in dialetto «dammi il numero».

Reazione social

Il video ha subito fatto breccia nel web. In molti hanno ricondiviso il video, divertiti da quanto accaduto. «Quante volte l’hai visto?», si domanda ironicamente un utente e la riposta è scontata: «Io: lui stasera muoreeeee». Mentre un'altra si dispiace per il povero malcapitato affermando: «sento il suo dolore». C'è poi chi, invece, fa notare che l'uomo avrebbe dovuto arrabbiarsi con la sua fidanzata e non con l'amante: «Ma perché non si arrabbia con la tipa, ma si arrabbia con l'amante?!?!?!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 11:54

