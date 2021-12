Tra i dispersi anche una donna incinta. Selene doveva partorire mercoledì

Le sei persone ancora disperse si trovavano in due delle palazzine crollate a Ravanusa. Quattro di loro erano residenti, mentre una coppia di trentenni era in visita dai parenti di lui. Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina si erano sposati nello scorso aprile, dopo aver rimandato a causa del Covid il matrimonio originariamente previsto per settembre 2020.

La ragazza, di professione infermiera, è incinta, avrebbe dovuto partorire mercoledì prossimo. La giovane coppia era a cena dai genitori di Giuseppe, Angelo (disperso) ed Enza (morta), residenti al terzo piano di una delle palazzine crollate.

Al piano di sopra della stessa palazzina, invece, si trovavano Calogero Carmina, la moglie Gioacchina Minacori e il figlio Giuseppe: i due uomini sono dispersi e la donna è morta.

Il sesto disperso, invece, viveva nella palazzina accanto: si tratta di Carmela Scibetta, moglie di Pietro Carmina, morto nel crollo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 08:05

