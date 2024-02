di Lorena Loiacono

«Il mio ragazzo è troppo geloso? Vuol dire che mi ama». E non solo, vengono tollerate anche pugni e spintoni e l’idea che, se una ragazza è poco vestita, «se l’è cercata». A pronunciare queste parole, purtroppo, sono ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni. E allora è chiaro che la strada per combattere la violenza di genere è decisamente ancora troppo in salita. È quanto emerge da un'indagine sulla violenza di genere nell'adolescenza realizzata da Save The Children in collaborazione con Ipsos, condotta nel dicembre del 2023 intervistando 800 adolescenti tra i 14 e i 18 anni.

A leggere le risposte dei ragazzi vengono i brividi: più di un adolescente su due in coppia, pari al 52%, dichiara di aver subìto comportamenti lesivi o violenti, dalle telefonate insistenti alle aggressioni fisiche. Quasi uno su cinque, tra quelli che hanno già avuto una relazione intima, è rimasto spaventato dal partner con atteggiamenti violenti, quali schiaffi, pugni, spinte e lancio di oggetti.

Il 65% afferma di aver subito il controllo del partner. Il 42% non ha potuto accettare amicizie sui social, 4 su 10 non sono potuti uscire con delle persone, il 39% si è visto controllare i profili sui social, il 32% ha avuto il divieto di vestirsi in un determinato modo e uno su 4 si è sentito dire, in un momento dircisi di coppia, che il partner avrebbe commesso un gesto estremo facendosi del male.

Per il 30% la gelosia "un segno di amore", mentre il 17% pensa che sia possibile che scappi uno schiaffo ogni tanto. C’è poi un 43% di adolescenti convinti che una ragazza, se non vuole, può sottrarsi ad un rapporto sessuale: tra i ragazzi la percentuale sale al 46%. il 46%, ma è elevata anche tra le ragazze. E il 29% ritiene che le ragazze abbiano una responsabilità nel provocare una violenza sessuale: con il loro modo di vestire o di comportarsi. Uno su 4, il 24%, ritiene che, se una ragazza non dice espressamente “no”, vuol dire che è consensuale. Uno su 5 ritiene che una ragazza, anche in stato alterato da alcol o stupefacenti, possa comunque dire no.

