Totti e De Rossi mandano un videomessaggio a Tommy, la reazione del ragazzo vi scalderà il cuore Video

«Tommaso chiama e il cuore giallorosso non si fa attendere 💛 ❤️ Grazie infinite lo avete reso felice....e capitano». Il capitano di ieri e quello di oggi dellahanno risposto al, il ragazzo con la sindrome di down che dal letto dell'ospedale Bambino Gesù della Capitaledella squadra "Roma Roma Roma".«Ciao Tommy, volevo farti un saluto, un grande in bocca al lupo, ho sentito la tua canzone, hai una voce formidabile. Molto presto ci vedremo qui a Trigoria o lì da te. Un bacio grande», le parole del videomessaggio di Francesco Totti che ha quindi promesso di incontrarlo. Tra l'altro l'ex capitano giallorosso in occasione della presentazione del suo libro ha garantito che parte dei proventi saranno devoluti proprio al Bambino Gesù.Insieme a quello di Totti è arrivato anche il saluto di Daniele De Rossi: «Grande Tommy, ho visto il video che cantavi la canzone nostra, dobbiamo farti venire allo stadio perchè la canti meglio dello speaker nostro. Sei veramente il numero uno. Ti mando un abbraccio forte e spero di conoscerti presto. Continua a cantare così che abbiamo bisogno di tifosi come te».La reazione di Tommaso è meravigliosa. Il ragazzo guarda il telefono in silenzio assoluto, si commuove e inizia a sorridere: «Mi è piaciuto, ci siamo riusciti - dice alla mamma - grazie a Totti, sono emozionato. Ciao!».