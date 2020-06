'Ndrangheta a Verona, intercettazioni choc: «Ho il tirapugni». Flavio Tosi tra i 26 indagati

Le intercettazioni. «'Io ho anche il tirapugni...' 'Con ll tirapugni ? lo ammazzi, ...io ho paura che che con il tirapugni lo ammazzi».. 'Pensaci, non è che gli devo dire 'scusa viene un attimo?'. Si gira e «bam'»!. Sono stralci di alcune delle conversazioni intercettate tra gli indagati che compaiono nelle carte dell'inchiesta per associazione mafiosa a Verona. Due di loro - uno è Nicola Toffanin, ritenuto il braccio destro del boss Giardino -, parla anche dell'uso del taser: «quello lì per rompere i legamenti è micidiale».

L'ex sindaco è invece accusato di concorso in peculato in relazione alla distrazione di denaro da parte dell'ex presidente della municipalizzata dei rifiuti Amia, Andrea Miglioranzi, anch'esso indagato, di una somma «'non inferiore a 5.000 euro» per pagare una fattura di un'agenzia di investigazioni privata, su prestazioni in realtà mai eseguite in favore di Amia, ma nell'interesse dello stesso Tosi.