Sebbenee la Lega Nord, lo scorso marzo abbiano fatto il pieno di consensi al Sud, la divisione che spezza l’Italia in due da decenni sembra avere ancora qualche strascico all’interno del Carroccio: è il caso di, consigliere regionale leghista, che dopo aver scoperto che alcuni bagnini sul litorale di San Vincenzo (Livorno) sono di origine siciliana, si è lasciato andare a dichiarazioni al vetriolo.«Ci auguriamo - ha detto Biasci - che i bagnini provenienti dalla Sicilia vengano chiamati in causa il meno possibile». «Possibile - ha aggiunto - che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale? Con tanti giovani in cerca di occupazione anche stagionale, si è fatto davvero il massimo per non dover fare addirittura risalire la penisola ai siciliani?».Il leghista, che si è detto perplesso, ha attaccato il comune: «Forse ci si doveva muovere per tempo, considerando che il servizio doveva partire a metà giugno - ha aggiunto - Non entriamo nel merito dei costi ma resta il fatto che la soluzione possa sembrare singolare».