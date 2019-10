Tortellini al pollo per favorire l'integrazione coi musulmani, la proposta dell'arcivescovo divide tutti.

«Snaturano anche i tortellini, pur di ammiccare all'Islam, che vergogna», attacca Lucia Borgonzoni, fedelissima di Matteo Salvini: «Questa per certi è integrazione, per me è un'offesa alle nostre tradizioni che nulla ha a che fare con l'integrazione». Borgonzoni rincara la dose: «Bastava fare i tortelloni se volevano essere più Islam friendly, ma poi non avrebbero avuto un po' di polemica da esibire e non avrebbero offeso la cultura di un'intera città». Anche Matteo Salvini, durante un comizio in Umbria, ha criticato la proposta del vescovo:

Sulla stessa linea Galeazzo Bignami, deputato candidato da Fdi. «Il rispetto passa dalla accettazione da parte di chi arriva anche delle piccole tradizioni locali, non della loro rinuncia da parte della comunità che accoglie», sottolinea. «Chi cede oggi sulle piccole identità, a maggior ragione cederà domani sulle grandi identità».

La versione alternativa del tortellino prevede un ripieno di carne di pollo, parmigiano, ricotta e uova: «Questa variante la possono mangiare tutti, sia chi non mangia il maiale per motivi religiosi ma anche la persone più anziane che preferiscono stare leggere», ha spiegato Paola Lazzari Pallotti, presidente dell'Associazione sfogline, che ha messo a punto la ricetta. La polemica è scoppiata a pochi giorni dalla nomina dell'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, a cardinale: sabato è prevista l'ordinazione a Roma.



Oltre al mondo della politica, anche in quello della cultura non mancano le polemiche. Il regista Pupi Avati, infatti, ha commentato così:

Martedì 1 Ottobre 2019, 15:44

«Apprezzo il vescovo ma non condivido la sua idea: cambiare il ripieno dei tortellini è un tradimento delle peculiarità della nostra cucina e dei nostri sapori. La ricetta è quella e non va reinterpretata: perché modificarla? Le tradizioni sono il nostro punto di forza. I musulmani o credenti di altre religioni che non possono mangiare il maiale hanno la possibilità di mangiare altro, possono scegliere altri piatti che non contengono il maiale: il risotto ai funghi, per esempio»