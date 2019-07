A suo modo può dire di essere protagonista di un record: è il primo veneziano a essere stangato dai vigili per torsonudismo, pratica finita tra quelle messe all'indice dal Comune di Venezia nel nuovo regolamento di polizia urbana. Infatti girare tra le calli a petto nudo (o con abiti oltremodo discinti) non si può, come racconta Il Gazzettino.



Norma pensata per i turisti cafoni, soprattutto, ma ieri applicata con inflessibile determinazione anche a un pittore di piazza veneziano. Non uno qualsiasi, ma tal Franco Dei Rossi, di professione sì pittore, ma con l'hobby di inseguire e far catturare i borseggiatori. Leader storico dei Cittadini non distratti, gruppo civico quotidianamente impegnato in una sorta di guardie e ladri con le bande che percorrono il centro storico. (da.sca.) Domenica 7 Luglio 2019, 09:42

