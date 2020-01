Torre di Pisa fotografata da una montagna della Corsica: incredibile scatto da 191 km

Nel tempo delle fake news bisogna essere prudenti ed andarci con i piedi di piombo ma lo scatto fatto da un giovane corso è davvero incredibile: è riuscito a fotografare la Torre di Pisa dopo essere salito sul Monte Cinto, la montagna più alta della Corsica posta a 2.706 metri sopra il livello del mare. Non si sa se la foto sia stata scattata dalla cima della montagna o nei suoi pressi, le informazioni rilasciate da Klape , al secolo Antoine Mangiavacca, un fotografo naturalista corso, nel suo profilo facebook dicono solo questo: «Grazie a tutti per il messaggi di congratulazioni, la foto della "๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—ถ๐˜€๐—ฎ" e "๐——๐˜‚๐—ผ๐—บ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—ถ๐˜€๐—ฎ" è stata scattata da ๐— ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—–๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ (๐—–๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ). Questa cosa è possibile e probabilmente è l'unico scatto del genere esistente». Naturalmente la foto pè stata scattata nell'infrarosso perchè in quella lunghezza d’onda la turbolenza atmosferica è meno fastidiosa. L'immagine è stata ripresa attraverso una fotocamera con una focale equivalente di un 1000 mm nel vicino infrarosso (950nm). In linea d'aria, la distanza tra il Monte Cinto e Pisa è di circa 191 chilometri.



