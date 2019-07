La falesia cede ancora, nuovo crollo a Torre dell'Orso: «Scogliera vietata»

Nuovo crollo avvenuto poche ore fa a Torre dell'Orso: un'altra fetta di falesia è rovinata sulla battigia, accanto al sito de Le Due Sorelle in Puglia.



Alcuni passanti hanno allertato sia la polizia municipale del comando di Melendugno che i carabinieri della stazione dello stesso comune. Gli agenti della municipale hanno messo in sicurezza la zona con delle staccionate temporanee. Questo perché altri crolli potrebbero verificarsi da un momento all'altro.



La Municipale agli ordini del comandante Antonio Nahi sta accertando la pericolosità della falesia e mettendo in sicurezza tutta la zona. La raccomandazione che si fa a tutte le persone è quella di non avvicinarsi ai luoghi che sono stati delimitati per eventuali crolli. L'allarme non è ancora rientrato, perciò si raccomanda prudenza e si vieta assolutamente di avvicinarsi alle zone in questione. Sabato 6 Luglio 2019, 15:24

