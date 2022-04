Napoli, rissa nella notte: 19enne ucciso a coltellate, ferito grave un coetaneo

Ancora sangue nei luoghi della movida italiana. Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a coltellate ieri sera, durante una rissa avvenuta in provincia di Napoli, e un coetaneo è rimasto gravemente ferito.

La rissa si è verificata poco prima delle 23 a Torre del Greco, durante una festa in un'area parcheggio di via Giacomo Leopardi. La vittima, Giovanni Guarino, è stata raggiunta da sette fendenti, di cui uno al cuore. Un amico e coetaneo è rimasto invece gravemente ferito ed è stato portato all'ospedale Maresca: per i medici le condizioni sono gravi ma il ragazzo è fuori pericolo. Fermati gli altri protagonisti della tragica rissa, due giovani minorenni di Torre Annunziata. A causare la lite sarebbero stati futili motivi legati ad una festa in corso in un'area dove da alcuni giorni sono montate alcune giostre private.

Stando ad una prima ricostruzione della Polizia, dopo la lite verbale tra i ragazzi è scattata la rissa, durante la quale sarebbero spuntati i coltelli. Per la vittima, raggiunta al cuore da un fendente, non c'è stato nulla da fare, mentre per l'amico - ferito in varie parti del corpo - è servito il trasporto all'ospedale Maresca, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgici ed è ora in prognosi riservata. Immediato l'intervento degli agenti che, raccolte le prime testimonianze e messi insieme gli elementi utili, già nella notte hanno proceduto a fermare quelli che ritengono i due presunti autori del ferimento mortale, entrambi di 17 anni e di Torre Annunziata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 09:31

