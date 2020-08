Covid nel napoletano, contagiati due ventenni: tornavano da vacanze in Italia

Due nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). A comunicarlo è il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, in assetto permanente nella sede dell'ente a palazzo Baronale, che in una nota precisa come si tratti «dell'accertata positività, a mezzo tampone, di due giovani - l'uno di 22 anni, l'altro 23 - attualmente in isolamento domiciliare di rientro da un soggiorno estivo in località turistiche italiane».



Sale a tre il numero dei soggetti positivi al Covid-19 residenti nella città vesuviana, tutti asintomatici. «È una fase delicata - dice il primo cittadino - ma prevedibile anche per la nostra città. Continuiamo a registrare una diffusione del contagio, in particolare, tra i più giovani e anche in questo caso i due ragazzi avrebbero contratto il virus in località nelle quali si trovavano per trascorrere le proprie vacanze. Invito i cittadini a restare tranquilli e a continuare nella puntuale applicazione delle misure preventive stabilite per contrastare la diffusione epidemiologica del Covid; mi riferisco soprattutto all'utilizzo delle mascherine e al distanziamento sociale. Siamo vigili e pronti a gestire anche questa ulteriore situazione emergenziale, ma necessaria è la collaborazione di tutti i torresi». Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 10:00

