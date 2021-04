Lite per il parcheggio finisce in tragedia: Maurizio morto accoltellato a 61 anni

Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, è stato ucciso con una coltellata ieri sera a Torre Annunziata al termine di una lite nata per futili motivi legati a un parcheggio. La lite è avvenuta nel piazzale dell'area di un parcheggio privato in via IV Novembre.

Ragazza muore dopo l'asportazione del neo in un agriturismo: arrestati un medico e un "santone"

Il 61enne è stato prima aggredito e poi ucciso con una coltellata al torace. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per rintracciare chi ha colpito il 61enne.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA