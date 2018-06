Torino, vigili del Fuoco in sala operatoria accanto ai chirurghi per togliere pezzi di inferriata dal braccio di un 13enne

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vigili del fuoco in aiuto dell'equipe medica in sala operatoria per aiutare a togliere un pezzo di inferriata dal braccio di un tredicenne caduto da un albero su un cancello mentre raccoglieva ciliegie. Succede all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è stato portato il ragazzino rimasto gravemente ferito a Savigliano (Cuneo). I vigili del fuoco hanno tagliato parte della cancellata sul posto, ma i soccorritori non hanno potuto estrarla completamente dall'arto. Così il tredicenne è stato trasportato al Regina Margherita, dove i medici, coordinati dal primario del reparto di ortopedia e traumatologia, Antonio Andreacchio, e con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono lì per sfilare il pezzo di inferriata ancora nell'arto.