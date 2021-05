Torino choc, uomo ucciso a coltellate: fermato l'aggressore. «Un anno fa lo colpì con una spranga»

Orrore a Torino dove un uomo è morto dopo essere stato aggredito a coltellate. La vittima, un uomo di 46 anni di origini cinesi, sarebbe stata uccisa da un suo connazionale, che è stato già fermato dalla polizia. L'aggressione è avvenuta in strada nella zona di piazza della Repubblica, non lontano dalle Porte Palatine, al culmine di un litigio. Gli agenti sul posto sono al lavoro per accertare quanto accaduto, ha reso noto la Questura del capoluogo piemontese.

La vittima è un commerciante ambulante del mercato di Porta Palazzo, mentre l'aggressore è un connazionale. Quello di oggi non era il primo litigio tra i due: già un anno fa avevano avuto una violenta discussione e la vittima, che vendeva scarpe, venne colpita da una sprangata da chi oggi lo ha accoltellato. I litigi erano talmente frequenti tra i due, che avevano il rispettivo banco uno di fronte all'altro, che, secondo quanto riferito dagli altri mercatali, aveva portato la polizia municipale a minacciare il ritiro delle licenze di vendita a entrambi.

