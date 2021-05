Torino, ucciso tra la folla in pieno giorno al mercato di Porta Palazzo

Ucciso in strada a Torino in pieno giorno tra la folla del mercato di Porta Palazzo, il più grande d'Europa. Un ambulante di nazionalità cinese ha accoltellato un connazionale con cui spesso aveva avuto altre liti, come hanno raccontato i frequentatori e gli ambulanti del mercato. L'assassino è stato bloccato e arrestato dalla polizia.



Secondo quanto raccontato dai colleghi dei due l'anno scorso c'era stato un precedente in cui si era sfiorata la tragedia. I due ambulanti si erano affrontati con due spranghe ed era dovuta intervenire la polizia municipale per fermarli. Anche in quel caso la lite era stata originata, pare da motivi di concorrenza.



La vittima si chiamava Fu Pindi e aveva 45 anni. L'omicida Zhu Songhai e ne aveva 54.

Il pubblico ministero che coordina le indagini accompagnato dagli agenti della Mobile ha subito ricostruito la dinamica potendo contare sui numerosi testimoni. L'aggressore è stato bloccato da Alice Rolando, vicequestore libera dal servizio, che poi è stata aiutata da altri agenti intervenuti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 08:05

