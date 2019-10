Picchiano un clochard e un passante che lo aveva difeso: arrestati tre ventenni

Hanno tra i 20 e i 23 anni e i loro volti sono noti alle forze dell'ordine. Perdigiorno, che stazionano in piazzetta quasi sempre con un bicchiere di vino in mano. E che, quando c'è da menare le mani, non si tirano indietro. Sono accusati di violenza privata aggravata. Uno di loro, 22 anni, deve rispondere anche di lesioni, resistenza e minaccia. All'arrivo degli agenti delle volanti, si è scagliato contro i poliziotti, urlando che non si sarebbe fatto identificare, insultandoli e brandendo una bottiglia di vetro. Gli agenti, per riuscire a bloccarlo, sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino.



A ricostruire l'aggressione, è una delle vittime. Non il clochard, che ha fatto perdere le sue tracce. Ma l'uomo che ha cercato di prendere le sue difese. «L'ho incrociato sotto i portici di via Cernaia - ha spiegato agli investigatori - Era tutto insanguinato e gli ho chiesto cosa fosse successo. Lui mi ha indicato i ragazzi che, a suo dire, l'avevano picchiato. Erano con un gruppo di amici. Allora sono andato da loro. Volevo avere delle spiegazioni, ma hanno aggredito anche me». L'uomo è stato inseguito nell'ascensore della metropolitana e preso a calci e pugni. Mentre un ragazzo lo picchiava, due lo immobilizzavano per impedirgli di difendersi e di chiedere aiuto.



I tre sono stati rintracciati grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione della metro e rintracciati dalla polizia. Dopo l'aggressione, l'uomo si è presentato all'ospedale per farsi refertare. Alcuni aspetti della vicenda, però, sono ancora da chiarire. A cominciare dalle condizioni del clochard, che sembra essere sparito nel nulla. E ancora: cos'è stato a far scattare la violenza del gruppo? Perché i tre si sono accaniti prima contro il senzatetto poi contro un passante?. Un'altra aggressione a un senzatetto a Torino è peraltro avvenuta più tardi, in una zona più lontana dal centro, dove un trentenne è stato colpito da un cinquantenne romeno che gli ha provocato la frattura di un braccio.

