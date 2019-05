Sono stati condannati a poco più di 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale i quattro giovanissimi marocchini accusati di avere scatenato il panico in piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 spargendo spray urticante tra la folla a scopo di rapina durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. In piazza ci furono 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne per le lesioni riportate .

In piazza ci furono 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne per le lesioni riportate.



«Mi aspettavo qualcosa di diverso e di meglio e rimango convinto della nostra ricostruzione dei fatti: non ci fu la rapina all'origine della tragedia». Così l'avvocato Basilio Foti commenta la condanna ai quattro ragazzi di origine magrebine che, il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, sotto il maxischermo che proiettava la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il caos nel tentativo di mettere a segno una rapina. «Leggeremo le motivazioni e - aggiunge - faremo appello. Questa non è giustizia».

Venerdì 17 Maggio 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA