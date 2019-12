Torino, incendio nella notte di Natale: grave il capo maitre del ristorante più antico della città

Giovedì 26 Dicembre 2019, 13:41

, manager e capo maître del ristorante più antico di Torino, il «Del Cambio» è ricoverato in rianimazione all'ospedalein pericolo di vita. L'uomo, infatti, è rimasto gravemente intossicato e ustionato dopo che il suo appartamento, sito al secondo piano di un palazzo del centro di Torino, è andato a fuoco nella serata di ieri, mercoledì 25 dicembre.Infatti, nella giornata di Natale, il ristorante non era aperto, e pertanto Paolo Novello era nella sua abitazione: «Abbiamo saputo dell’incidente da un suo vicino di casa - ha detto al quotidiano La Stampachef del ristorante stellato - stiamo cercando di capire cosa sia successo: non siamo ancora riusciti a parlare con i familiari».Paolo Novello, ricorda sempre il giornale torinese, da tre anni fa parte dello staff del Cambio dopo aver maturato per oltre trent’anni esperienze nel campo della ristorazione e nella gestione di locali di alto livello in varie parti del mondo».