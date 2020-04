Uomo ucciso in casa con un coltello da cucina: fermato il figlio

È stato fermato nella notte, e condotto in carcere, Emanuele Trimboli, 43 anni. È accusato dell'omicidio del padre Mario, 68 anni, ucciso a coltellate nell'abitazione in cui vivevano insieme in via Ribet, a Torino. I carabinieri lo hanno rintracciato nella zona della Gran Madre, dopo che era fuggito dall'appartamento al primo piano in cui è avvenuto il delitto. L'arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata inviata al Ris insieme agli abiti del fermato, che soffre di problemi psichici. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 11:16

