Torino, paura in metro: cerca di colpire un 16enne con un roncola. «Non mi ha pagato la droga»

Ha aggredito e colpito un sedicenne con una roncola, alla stazione capolinea della metropolitana di Torino. È un ventenne, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. I fatti sono accaduti lo scorso sabato sera, quando l'aggressore si è presentato all'appuntamento con la vittima davanti alla stazione Fermi. Il ragazzino, lì con la fidanzata, non aveva il denaro per pagare un debito, collegato all'acquisto di droga. Ha fatto per andarsene dopo una breve discussione, voltando le spalle al ventenne, e si è avviato verso i binari del metro.



Il 20enne però lo ha seguito, ha estratto dallo zaino una roncola da 23 centimetri di lama e lo ha colpito alla spalla destra, rischiando di staccargli il collo. L'aggressore, fuggito, è stato poi rintracciato dagli agenti a Collegno, in un appartamento dove c'erano altri quattro ragazzi per un torneo alla playstation. L'aggressore aveva ancora addosso gli abiti sporchi di sangue, la roncola è stata ritrovata fra la vegetazione poco distante da casa. Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA