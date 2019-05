Una ragazza è rimasta incastrata sotto un tram in corso Regina Margherita a Torino. L'incidente è avvenuto questa mattina: una ragazza 30enne, per cause ancora in corso di accertamento, è finita sotto un tram ed è rimasta incastrata tra le rotaie riportando gravi traumi alle gambe e al bacino. Soccorsa è stata trasportata al Cto.

Giovedì 30 Maggio 2019, 11:07

