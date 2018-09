Scontro tra moto e auto al semaforo: morti due motociclisti ventenni

Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due, di 22 e 25 anni, sonoquesta notte in un incidente stradale nel centro di. Erano a bordo di una Honda Hornet quando, all’incrocio con i corsi Unione Sovietica, Lepanto e Turati, si sono schiantati contro una Fiat Panda.Rossano BoccafornoIl guidatore,, 25 anni, è morto sul colpo; il passeggero,, 22 anni, è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Cto. A bordo dell’auto, una donna di 38 anni è stata portata alle Molinette in stato di choc, ha riportato lievi lesioni. La squadra infortunistica della polizia municipale ha sequestrato i veicoli e sta cercando testimoni per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, l’auto stava percorrendo corso Bramante in direzione di piazza Lepanto quando ha girato a sinistra, nella carreggiata centrale di corso Unione Sovietica, e si è scontrata con la moto. Il semaforo era in funzione.Mattia Visconti