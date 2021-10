Torino, incendio e crollo in una palazzina a Pinerolo: morta una donna, tre feriti

Incendio con scoppio e crollo questa mattina in una palazzina di piazza Sabin 6, a Pinerolo, vicino a Torino. è avvenuto al terzo piano dell'edificio. All'origine dello scoppio probabilmente una fuga di gas.

Sul posto, con i carabinieri, stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco e il 118. L'incendio e lo scoppio sono avvenuti al terzo piano di una palazzina di dodici alloggi. Tra i condomini è morta una donna. Altre tre persone, secondo quanto riferisce il 118, sono rimaste ferite in modo meno grave e trasportate all'ospedale di Pinerolo. Si tratta di persone in codice giallo o verde.

È Maria Rosa Fiore, 84 anni, originaria di Revello (Cuneo), la vittima dell'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina di Pinerolo. La vittima è stata trovata sotto le macerie del suo appartamento, al terzo e ultimo piano della palazzina. Trasportato al Cto in gravi condizioni il marito Dario, originario di Osasco (Torino), che proprio ieri ha festeggiato i 74 anni.

I vigili del fuoco hanno infine controllato tutto gli appartamenti e gli abitanti sono stati tutti rintracciati. Il bilancio definitivo dell'esplosione, dunque, è di una vittima e tre feriti in ospedale, di cui uno grave trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino. Un quarto ferito si è presentato da solo al pronto soccorso di Pinerolo. Illese, ma sotto choc, altre sedici persone. Il 118 sta montando un posto medico avanzato per valutare gli illesi e dare loro assistenza psicologica. Le operazioni sono coordinate dal direttore del Dipartimento 118 Regione Piemonte, Mario Raviolo.

Tantissimi i commenti di chi risiede in zona che ha avvertito i rumori. Tantissima la paura: «Sono lì vicina io, è tremato tutto: sembrava un terremoto», ha scritto una delle tantissime residenti che si sono riversate sui social per capire cosa fosse successo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 10:27

