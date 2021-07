Donna di 53 anni trovata morta in casa dopo sei mesi: nessuno se ne era accorto

Secondo gli investigatori, sarebbero passati almeno sei mesi dalla morte della donna che è stata ritrovata cadavere in un appartamento di Moncalieri, Torino. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, appartiene a una 53enne ed è stato scoperto dagli agenti della Polizia municipale.

Nessuno, in questi sei mesi, avrebbe cercato la donna. Né un parente né un amico, neanche i vicini di casa. A far scattare l'allarme solo il sospetto generato dalle tapparelle abbassate per un periodo così prolungato. Secondo quanto ricostruito, la 53enne viveva fino a qualche tempo fa nell'appartamento con la madre, poi deceduta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 09:42

