Donna investita sulle strisce da un Suv: è grave. Caccia al pirata fuggito dopo l'incidente

Una donna è stata investita sulle strisce pedonali da un Suv scuro ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni della donna sarebbero gravissime, mentre il pirata è fuggito dopo l'incidente. È accaduto ieri sera a Torino, all'incrocio tra corso Sebastopoli e via Gorizia.

Leggi anche > Paura a Napoli, crolla la facciata della chiesa del "Rosariello" a Piazza Cavour. Giù anche un edificio circostante

La donna, 30 anni, stava attraversando le strisce pedonali quando è stata investita dal Suv, arrivato a grande velocità. Del mezzo non si conosce la targa né il modello. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso ed è tuttora in prognosi riservata mentre la polizia locale di Torino sta cercando di ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA