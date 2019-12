Torino, due quartieri evacuati per disinnescare la bomba: stop a treni e aerei, metro interrotta

A Torino i residenti della zona rossa, circa 10mila persone tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta, sono stati evacuati per le operazione di disinnesco dell'ordigno bellico riaffiorato in via Nizza, all'angolo con via Valperga Caluso, durante gli scavi per il teleriscaldamento.



Chi abita nella zona gialla, circa 50mila persone, ha invece potuto scegliere se lasciare l'abitazione o rimanere in casa, seguendo però precise istruzioni. Ieri l'Asl ha spostato una ventina di malati nella Rsa corso Massimo d'Azeglio.

La metropolitana è limitata tra Porta Nuova e Lingotto. Gtt (Gruppo torinese trasporti) ha previsto collegamenti alternativi. Il disinneso è affidato ai guastatori del 32esimo Reggimento Genio della Brigata Alpina 'Taurinense'. Da quel momento verrà chiuso lo spazio aereo sopra il centro di Torino e verrà fermata la circolazione dei treni nella vicina stazione di Porta Nuova.

Domenica 1 Dicembre 2019, 09:40

