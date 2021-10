Torino choc, marocchino uccide una donna in un bar: lei aveva respinto le sue avances

Omicidio nella notte nel torinese. Un ragazzo di origine marocchina di 34 anni ha accoltellato una donna di 44 anni, uccidendola, e ne ha ferite altre due. E' accaduto in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio.

I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno verificando i fatti. Secondo quanto si è appreso, l'aggressore che era seduto al tavolo con la vittima, l'avrebbe aggredita colpendola alla schiena dopo che la donna avrebbe respinto alcune avances, poi si sarebbe dato alla fuga fino all'arresto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 09:02

