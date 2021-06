Cadavere di un uomo ritrovato in una cantina con un coltello piantato nell'occhio

Il corpo senza vita di un uomo 52 anni è stato ritrovato nel pomeriggio nella cantina di un'abitazione del centro di Torino, in via Principi d'Acaja 36. La vittima è stata trovata con un coltello piantato in un occhio. Sono in corso accertamenti tecnici scientifici sulla scena del crimine da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell'Arma.

A dare l'allarme, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il padre, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto col figlio. Il ritrovamento oggi pomeriggio, quando i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento e, successivamente, nella cantina. A ucciderlo, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stata una coltellata a un occhio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 19:45

