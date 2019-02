Torino, black bloc assaltano e sfasciano bus: passeggeri terrorizzati

GUERRIGLIA IN CENTRO Hanno risposto con il lancio di lacrimogeni e mettendo in funzione gli idranti le forze dell'ordine in assetto anti sommossa al tentativo degli antagonisti di sfondare il cordone: sempre più tesa la situazione a Torino dove il centro città è stato messo a ferro e fuoco dai militanti dei centri sociali in corteo per protestare contro lo sgombero dell'Asilo occupato. Tra gli anarchici molti si coprono il volto con cappucci neri.



Oggi Torino ha così vissuto un pomeriggio di guerriglia urbana nel centro : manganellate alle auto parcheggiate, cassonetti bruciatiin mezzo alla strada, lanci di bombe carta cui la polizia ha risposto con lacromogeni e idranti. Si è fatta calda la manifestazione degli oltre mille anarchici che da piazza Castello attraverso via Po sono arrivati a Porta Palazzo dietro lo striscione “Fanno la guerra ai poveri e la chiamano riqualificazione. Resistiamo contro i padroni della città”.

terrorizzando l'autista e i passeggeri. Saliti a bordo, i manifestanti hanno vandalizzato il bus e lanciato sostanze lacrimogene. «Non ho mai visto niente di simile - racconta l'autista - sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora adesso».