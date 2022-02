Torino, bimbo di un anno e mezzo precipita dall'ottavo piano e muore. Si era arrampicato sul divano

Tragedia a Torino dove un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere precipitato dall'ottavo piano di un palazzo in via Pacini al civico 1, nel quartiere Barriera di Milano. Sul posto è intervenuto il 118, ma per il piccolo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un drammatico incidente: il bambino sarebbe caduto da una finestra del soggiorno dopo essersi arrampicato su un divano.

Nell'alloggio dei nonni in quel momento col bambino, che aveva appena 15 mesi, c'erano la nonna materna e una zia, hanno appurato gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal pm Laura Longo, intervenuta sul posto. «Era un bellissimo bambino. Veniva lasciato dai nonni perché i genitori lavorano - racconta una vicina - Stavo rientrando da fare la spesa, ho sentito delle urla e mi hanno detto cos'era accaduto». La famiglia, di origini magrebine, è «di bravissime persone». Seduta a terra, disperata, la mamma del bimbo piange. La zia ha avuto un malore ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco.

La piccola Fatima morta meno di un mese fa

È il secondo caso analogo in poche settimane. Lo scorso 14 gennaio una bambina di tre anni, Fatima, è deceduta precipitando dal quinto piano di un palazzo del centro di Torino. Per la sua morte si trova in carcere, con l'accusa di omicidio colposo, il compagno della mamma, il 32enne Azhar Mohssine, a cui sarebbe sfuggita durante un tragico gioco.

