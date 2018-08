Torino, bimba ricoverata per denutrizione: i genitori la rapiscono dall'ospedale

Gaia uccisa a 7 anni da una medusa, la rabbia della mamma: «Un bimbo è morto e non ci hanno avvisato»

Torino - Una bimba di 10 anni ricoverata per denutrizione all'ospedale Regina Margherita di Torino è stata portata via dai genitori senza l'autorizzazione dei medici. A quanto racconta la Stampa, è accaduto mercoledì, quando i genitori, accompagnati da un uomo che si è detto il loro avvocato, forse temendo che i servizi sociali potessero togliere loro la bambina, sono andati al reparto dove si trovava la figlia e se la sono portata via tra le proteste degli infermieri e dei medici, che poi hanno allertato la polizia.Della famiglia si sono quindi perse le tracce e il caso è finito all'attenzione della procura dei minori, alla quale la Direzione sanitaria dell'ospedale ha fatto avere atti e cartelle sanitarie.