Cinque bambini investiti da un Suv davanti all'asilo: era parcheggiato in salita senza freno a mano

Cinque bambini sono stati travolti questa mattina davanti a un asilo nido di Torino ) da un Suv che, parcheggiata in lieve salita, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi, investendoli. Tre piccoli feriti, uno trasportato in elicottero in codice rosso all', uno giallo e uno verde, sono stati portati in diversi ospedali cittadini.L'auto, una Toyota Land Cruiser, sarebbe di proprietà di un papà. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'incidente è avvenuto vicino all'asiloin corso Torino.