Bimba muore a 2 anni soffocata da un boccone. La scena choc sotto gli occhi dei genitori

Lunedì 19 Agosto 2019, 11:03

Una bambina di due anni,, è morta ain provincia di, soffocata per un boccone andatole di traverso: un dramma avvenuto una settimana fa, lunedì sera, nella casa di alcuni amici di famiglia in via Vigliani.La bambina stava mangiando quando: ha iniziato a tossire, e i genitori preoccupati hanno subito allertato il 118. La corsa all’ospedale Regina Margherita si è però rivelata vana: la piccola è stata operata ed è rimasta in coma per 4 giorni, fino a venerdì quando purtroppo non ce l’ha fatta e ha perso la vita.Una, avvenuta sotto gli occhi dei genitori sconvolti. La famiglia della bambina ha deciso di donare gli organi per consentire di aiutare altre persone. Oggi verrà effettuata l’autopsia sul suo corpicino, disposta dalla Procura di Torino.