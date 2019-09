Asilo fatiscente all'inizio dell'anno scolastico: la denuncia dei genitori a Leggo

Lunedì 16 Settembre 2019, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strutture sempre più pericolanti,per motivi di sicurezza e, addirittura, la. Il nuovo anno scolastico inizia con una serie di brutte sorprese, per i genitori dei tanti bambini che frequentano ladi via Cambiano, aI genitori dei bimbi dell', situato al civico 10, hanno deciso di denunciare a Leggo le condizioni del plesso scolastico: una situazione già allarmante lo scorso anno, ma ulteriormente peggiorata, almeno stando a quanto dichiarano le mamme e i papà dei bambini.Le immagini scattate dai genitori all'interno della scuola, d'altronde, parlano chiaro: ci sonoall'interno dell', chiusa per sicurezza, ma anche, che costituiscono un grave pericolo per l'incolumità dei bimbi.«Lo stabile sta cadendo a pezzi, l'area giochi del cortile è chiusa per via di diversi giochi danneggiati e hanno anche chiuso la mensa, viene da chiedersi in che condizioni igieniche potesse trovarsi» - ha denunciato una mamma a Leggo - «Ad oggi, le istituzioni non hanno fatto nulla e si sono limitate a chiudere gli spazi. Chiediamo una soluzione, i nostri figli sono tanti e non sappiamo dove possono svolgere le loro attività all'interno della scuola».