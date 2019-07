​Torino-Aosta chiusa, la frana di Quincinetto torna a muoversi: già tre chilometri di coda

Domenica 28 Luglio 2019, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a muoversi la frana di Quincinetto . L'allarme in località Chiappetto, al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta, è scattato poco dopo le 16. Per questo motivo l'autostrada A5 Torino-Aosta è stata chiusa, tra Pont Sant Martin e, le due uscite obbligatorie. Sav, la società che gestisce il tratto valdostano della A5, segnala tre chilometri di coda tra Verrès e Pont Saint Martin, in direzione Torino. Per lo stesso allarme frana l'autostrada era già stata chiusa lo scorso 22 giugno.Il blocco del traffico deciso lo scorso giugno aveva creato forti disagi alla viabilità, che oggi, ultima domenica di luglio, rischiano di ripetersi. Proprio alla luce di quei disagi, lo scorso 4 luglio le Regioni Piemonte e Valle d' Aosta, con la Società Autostrade Valdostane (Sav) e il Centro di competenza della protezione civile presso l'Università di Firenze, hanno siglato un protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, lavori per circa 13 milioni di euro e un nuovo piano di protezione civile - da pochi giorni entrato in vigore - per gestire le emergenze.