Falconara, morsa da un ratto mentre dorme: «Svegliata in un lago di sangue»

Morsa da un ratto mentre dorme, finsice all'ospedale. «Mi sono svegliata nel cuore della notte per un dolore al naso, perdevo molto sangue. Mi sono chiesta cosa era successo, poi ho visto un topo attraversare il corridoio e ho capito. Ero stata morsa. Sono finita al pronto soccorso di Torrette di Ancona». È il racconto di Kamel Nedjma, franco-tunisina di 88 anni che da tempo vive a Falconara nelle Marche, tra la Flaminia e via Goito, in un appartamento al piano terra, con un piccolo giardino.

La storia choc è riportata da Il Corriere Adriatico. Anche il referto del pronto soccorso dell'ospedale di Ancona parla chiaro: "Morso di ratto al naso". Per l'anziana, ex professoressa di francese in pensione, altro non è rimasto che tornare a casa con un maxi cerotto sul naso e pensare ad una bella disinfestazione della casa, per evitare che ripetano simili episodi in futuro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 12:44

