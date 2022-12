Topo sulla Circumvesuviana di Napoli. Le reazioni dei passeggeri che riprendono il ratto

di Redazione web

Applausi, fischi, risatine ed un po' di ribrezzo per il topo che ieri è stato filmato mentre si raggirava, sul vagone del treno metropolitano della Circumvesuviana di Napoli. Il filmato, girato da uno dei passeggeri, mostro il ratto sbucare da sotto le sedie del vagone, intimorito anche lui dalla presenza di tante persone, che si sono accorte della sua presenza, si presume in pieno giorno, vista l'affluenza della metro napoletana.

A caccia di topi

Il topo vagava alla ricerca di una via di uscita tra i sedili della carrozza, mentre i passeggeri, molti dei quali schifati, hanno tirato su piedi, borse e zaini da terra, per timore che il topo potesse entrarvi; non mancano risate scroscianti per la presenza insolita, infine qualcuno applaude, ma non si capisce se per incoraggiare il topo ad uscire o per l'ilarità del momento.

Sulla pagina Facebook, Circumvesuviana, viene specificato che il treno era diretto a Sorrento; la linea molto frequentata dai turisti, proprio perché tra le sue fermate ci sono gli scavi archeologici di Pompei e la Penisola Sorrentina.

