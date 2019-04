Tony e Tina, fermato il figlio della vedova del boss: «Ha staccato un orecchio a morsi al rivale in amore»

Sua madre è balzata agli onori delle cronache per il suo matrimonio, lui adesso fa lo stesso ma per altre dinamiche: il protagonista della vicenda è, un giovane di 23 anni, figlio del defunto boss Gaetano Marino (ucciso ad agosto 2012 a Terracina) e di, la vedova che si è recentemente risposata con il cantante neomelodicoCrescenzo Marino è finito nei guai con la giustizia, e fermato dalla polizia, per aver aggredito un ragazzo, suo rivale in amore: secondo l'accusa. Il giovane avrebbe scoperto dei messaggi scambiati da un rivale in amore di 25 anni con la sua ragazza e lo avrebbe atteso in strada per il 'chiarimento: l'accusa è di lesioni personali gravi, formulata dal magistrato della Procura di Napoli Nord.Il matrimonio tra, la mamma del giovane arrestato, finì alla ribalta per lo sfarzoso corteo che si snodò nel quartiere di Secondigliano e nei pressi del Maschio Angioino, a Napoli e per il concerto che precedette le nozze in piazza del Plebiscito. Per giorni si è parlato delle loro nozze, proprio per via dello sfarzo forse eccessivo: oggi la famiglia torna sui giornali, ma per motivi ben meno nobili.