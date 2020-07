Il fotoreporter Tony Gentile “cancella” la sua foto di Falcone e Borsellino per sensibilizzare sul tema dei diritti d’autore in fotografia

di Totò Rizzo

sembra quasi un controsenso, un ossimoro ma Tony Gentile, fotoreporter palermitano (per molti anni tra le firme dell’Agenzia Reuters) conosciuto nel mondo soprattutto per il famoso scatto di Falcone e Borsellino che è diventato un simbolo della lotta alla mafia dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, ha deciso di far partire proprio da quel simbolo la sua battaglia per la difesa dei diritti d’autore nella fotografia.la sua opera riprodotta tre volte su un banner così come milioni di volte è stata riprodotta ovunque, nella realtà e nel virtuale, dalle magliette al web, davanti ad una delle «copie», il murale che campeggia, gigantesco, sulla facciata laterale dell’Istituto Nautico di Palermo, lungo il waterfront della città, poco prima che una curva immetta dal porto turistico della Cala sul lungomare del Foro Italico.alla modifica della legge sul diritto d’autore in fotografia attraverso alcuni emendamenti che dovrebbero recepire le nuove normative europee – dice il fotoreporter –. L’attuale ordinamento fa una differenza sostanziale tra foto d’arte e foto di cronaca attribuendo praticamente alla prima ogni tutela (tra cui la protezione per 70 anni dopo la morte dell’autore) e alla seconda quasi nessuna (è svincolata dai diritti a soli 20 anni dallo scatto). Tra vent’anni un giovane fotografo che oggi vende la sua foto agli organi di informazione dovrebbe anche poter campare del suo archivio. Invece non è così. Quando ho “rubato” ad un convegno quel momento di sorridente confidenza tra Falcone e Borsellino avevo 28 anni, oggi ne ho 56 e quella foto – al di là del simbolo che è diventata, di cui sono comunque fiero – non è più mia da tempo. In Italia accade soltanto con il lavoro fotografico. Non è così con la musica per cui una canzone di un compositore affermato ha le stesse garanzie in tema di diritto d’autore di un motivo scritto da un musicista sconosciuto, non è così con la letteratura, non è così con gli articoli dei miei stessi colleghi giornalisti. Non è giornalista anche il fotoreporter? Non ho superato anch’io gli esami di abilitazione professionale così come li hanno superati i miei colleghi che scrivono?».: «Dovrebbe farsi carico di questa battaglia, gli articoli sui cartacei e on line sono tutelati, sulle immagini spesso si soprassiede».«Qualche tempo fa – racconta Gentile – ho visto la foto di Falcone e Borsellino riprodotta su centinaia di magliette in vendita ad una festa politica, quella di Fratelli d’Italia. Mi sono tolto anche lo sfizio di chiedere a Giorgia Meloni la quale, com’è verosimile essendo il segretario del partito, non ne sapeva nulla».