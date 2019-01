«Lui è sempre stato un bravo ragazzo, non sappiamo cosa possa essere successo, è inspiegabile»,

hanno commentato i vicini di casa, che lo conoscevano. Tony h

embrava un diavolo. Ho cercato di fermarlo…ma non ci sono riuscita

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È stato Tony, l'amico di mamma. Ci picchia sempre. Anche ieri sera ci ha picchiato con la scopa, e pure stamattina, ma più forte di ieri». Con queste parole, la sorellina di, Napoli, ha descritto, 24 anni, presunto responsabile di un omicidio che ha fatto gelare il sangue a tutta l'Italia.Tony,genitori tunisini che vivono a Crispano, comune non lontano da Cardito, non picchiava solo i figli della compagna ma anche la compagna stessa: prima di questo episodio aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Prima venditore ambulante senza licenza, poi arrestato e denunciato diverse volte per scippi e furti, ora è accusato di omicidio.a fornito più di una versione, tra cui una doppia caduta dalle scale, per poi confessare di aver colpito il bimbo «forse con un calcio, una mazza di legno, non so bene». «S», le parole della donna,La violenza del 24enne si è riversata solo sui due figli della compagna,di 7 anni, la vittima, edi 8, pestata a sangue e soccorsa dai medici del 118 - e poi ricoverata in ospedale - con il volto completamente tumefatto. Illesa invece un'altra bambina di 4 anni, figlia biologica della coppia (gli altri due bambini sono nati da una precedente relazione). Il perché delle botte e violenze, potrebbe essere legato proprio alle mancate attenzioni della sua compagna verso la loro figlioletta, a vantaggio degli altri due figli.