Ildaè stato ritirato dai supermerati IlSi tratta delle confezioni con scadenza prevista per il 5 gennaio 2023 e il motivo sarebbe legato all'integrità del packaging che potrebbe compromettere la qualità del prodotto stesso.L’azienda precisa, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, che il richiamo non riguarda altri prodotti a marchio Mareblu e altre date di scadenza dello stesso prodotto. Non ci sarebbe quindi un problema nella qualità stessa nel prodotto, ma l'integrità delle confezioni potrebbe non rispettare gli standard e questo, ovviamente, potrebbe compromettere anche l'integrità del cibo.La catena di supermercati ha quindi invitato tutti i clienti che hanno acquistato quelle confezioni a restituirle, così da essere rimborsati.