Tommaso Verdini ai domiciliari. Il figlio del parlamentare Fi e cognato di Salvini è accusato di corruzione sulle commesse Anas

Ai domiciliari Tommaso Verdini. L'ipotesi della procura di Roma è di corruzione e turbata libertà degli incanti. L'inchiesta vede coinvolte altre sei persone riguarda commesse Anas. La misura interdittiva disposta dal gip della Capitale ha durata di 12 mesi. Oltre a Verdini è stata disposta la stessa misura cautelare nei confronti di altre quattro persone oltre a due misure interdittive.

Nel luglio dello scorso anno Verdini era già stato indagato dai pm capitolini che avevano disposto perquisizioni in varie parti di Italia per ricostruire il sistema di consulenze e appalti pubblici banditi dalla società di Stato che gestisce le arterie stradali del Paese e i cui vertici sono del tutto estranei alle indagini.

Tommaso Verdini è fratello di Francesca, compagna del ministro Matteo Salvini, e figlio dell’ex parlamentare Forza Italia Denis Verdini , già condannato in via definitiva per il fallimento della società che pubblicava il Giornale della Toscana, il crac della banca di cui è stato presidente per 20 anni, il Credito cooperativo di Campi Bisenzio, e per bancarotta a 3 anni e 10 mesi per il fallimento di un’impresa edile di Campi Bisenzio, la ditta Arnone.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 15:40

