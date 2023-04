Scarpe in casa, giusto farle togliere agli ospiti (e all'idraulico)? Il dibattito infiamma i social

di Redazione Web

Nei primi tempi della pandemia di Covid, durante il primo lockdown, quando per la paura del contagio e del virus si sprecavano i consigli per igienizzare praticamente tutto (dalla spesa allo zerbino), una tematica si fece spazio: come comportarsi con le scarpe? Pulire accuratamente le suole al proprio ritorno a casa, sì o no?

Togliersi le scarpe in casa?

Ora che la pandemia è ai titoli di coda, la discussione monta comunque sui social, perché in tanti non accettano (e non lo accettavano nemmeno prima) di avere ospiti che in casa altrui non tolgono le scarpe. In un post che è diventato virale su Reddit, un utente dice di sentirsi «un matto, ma da quando vivo da solo ho il terrore di pulire casa, quindi a chiunque (inclusi operai e idraulici) chiedo di togliere le scarpe o mettere i calzari, altrimenti pulisco tutto dopo il loro passaggio».



Un comportamento che sembrerebbe forse eccessivo, ma che trova il favore di parecchi utenti: «Da quando ho vissuto in paesi dove le levano ho capito l'orrore di non farlo», commente un utente. «Non sei l'unico, quando si iniziano a fare le pulizie da soli si diventa magicamente attenti a questi dettagli», scrive un altro. E ancora: «Sì, è una regola di igiene molto efficace: quando mia figlia era nel periodo del gattonamento sapere che per terra non entrasse lo schifo che sta fuori era una bella sensazione».





