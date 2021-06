Tiziano Renzi, sospetto caso di Covid: il papà dell'ex premier aspetta l'esito del tampone

Sospetto caso di Covid per Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi. Rinviato al 16 dicembre 2021 dalla corte di appello di Firenze il processo per fatture false con imputati i genitori dell'ex premier a causa di una sospetta infezione da Covid per Tiziano, papà del leader di Italia viva, che è in attesa dell'esito del tampone. Il suo difensore avvocato Federico Bagattini ha presentato alla corte un certificato medico che attesta l'impedimento. In quarantena domiciliare deve stare anche la moglie Laura Bovoli, convivente familiare e imputata nello stesso processo.

La vicenda riguarda due fatture da 20.000 e 140.000 euro emesse nel 2015 da due società dei Renzi, la Party e la Eventi 6, per consulenze e progetti di marketing per un outlet a Reggello (Firenze) che secondo l'accusa non furono mai effettuati, mentre le somme risultano pagate da Tramor spa, società dell'outlet riconducibile all'imprenditore Luigi Dagostino fino al 2015. In primo grado il tribunale aveva condannato Tiziano Renzi e Laura Bovoli a 1 anno e 9 mesi, Dagostino a 2 anni.

