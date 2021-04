Tiziana Gentile, trovato morto in cella l'unico sospettato Gerardo Tarantino

Si sarebbe impiccato in cella Gerardo Tarantino, l'uomo accusato di aver ucciso Tiziana Gentile, la bracciante agricola trovata morta nella sua abitazione nel foggiano lo scorso 26 gennaio. Tarantino si trovava è stato trovato nel carcere di via delle Casermette di Foggia ed era sorvegliato perché aveva già tentato di suicidarsi. Al secondo tentativo non c'è stato nulla da fare, per questo l'avvocato Michele Sodrio chiede spiegazioni: «Vogliamo sapere se si è trattato di un suicidio o se è stato ‘suicidato' da qualcuno».

Il 26 gennaio scorso Tiziana, 48enne di Orta Nova, è stata assassinata a coltellate. Lo stesso giorno le forze dell'ordine hanno fermato Tarantino nell'appartamento sottostante dopo averlo ritrovato con le mani ricoperte di sangue e con alcune ferite ed escoriazioni. Prima dell'omicidio Tarantino aveva scritto un messaggio ambiguo al figlio minorenne: «Sarò latitante, sono pericoloso. Vivrò mangiando erba. Difendi le nostre proprietà».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 10:43

