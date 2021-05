Tiziana Cantone, il corpo riesumato per effettuare l'autopsia: si indaga per omicidio

Il corpo di Tiziana Cantone sarà riesumato. La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto la riesumazione del cadavere di Tiziana Cantone, la 31enne che si sarebbe suicidata nella sua abitazione Mugnano, in provincia di Napoli, dopo la diffusione di un video a luci rosse che la vedeva come protagonista. Diversi erano i video che la ritraevano in atteggiamenti molto intimi, un tam tam che avrebbe portato la Cantone a subire una vergogna tale da scegliere di togliersi la vita.

La riesumazione dei resti della 31enne, che dovrebbe avvenire entro i primi 10 giorni di giugno, è stata disposta nell'ambito delle indagini aperte di recente che ipotizzando il reato di omicidio contro ignoti. Il caso di Tiziana è stato riaperto già dallo scorso gennaio quando sulla sciarpa della ragazza è stato trovato del DNA maschile. La cantone era stata trovata morta con la pashmina legata al collo, si pensò subito a un suicidio, ma ora spunta l'ipotesi che potrebbe in realtà essere stata uccisa.

L'ipotesi era stata avanzata dalla madre della giovane, Teresa Giglio, che chiedeva proprio la riesumazione della salma per eseguire l'autopsia, che non è mai stata effettuata. Sempre la mamma sostiene che telefono e tablet della Cantone siano stati manipolati.

